شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات و«الهجرة الدولية» توقعان اتفاقية لتوجيه العمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت دولة الإمارات، والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاقية تعاون بشأن تطوير برنامج مشترك لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في كل مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت.

وقع الاتفاقية ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وأنطونيو فيتوررينو، المدير العام للمنظمة، على هامش أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، المنعقد في مدينة مراكش المغربية، بمشاركة وفد من الدولة برئاسته.

ومن المقرر تطبيق البرنامج بشكل مبدئي على العمالة السريلانكية والفلبينية، التي ترغب المنشآت في استقدامها؛ حيث ستوجهها بموجب منهج وتوعّيها بحقوقها وواجباتها، خلال وجودها في دولها، وعند وصولها إلى الدولة ومغادرتها، بعد انتهاء عقود عملها.

ويعد تنفيذ البرنامج، أحد مخرجات حوار أبوظبي، في إطار التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء في الحوار التي سيعمم البرنامج عليها لاحقاً، للاستفادة منه.

وهنأ الهاملي، أنطونيو فيتوررينو، على انتخابه مديراً عاماً للمنظمة، متمنياً له التوفيق. وأكد خلال لقائه، قبيل توقيع الاتفاقية، حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها الوثيقة وتعاونها الفني مع المنظمة، للاستفادة من خبراتها، بما يدعم الجهود المبذولة لحوكمة العمل التعاقدي المؤقت بين الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها.

وأعرب عن أمله بأن يحقق البرنامج التوجيهي أهدافه، ويسهم في تعزيز الفوائد التنموية للعمل التعاقدي المؤقت.

وثمن فيتوررينو، مبادرة الإمارات في تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع المنظمة التي ستقدم كل أشكال الدعم الفني لإنجاحه. وأضاف: «هذه المبادرة، تشير إلى حرص الدولة على تطوير شراكاتها الدولية المتعددة الأطراف والثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، وهو ما ينسجم مع غايات الاتفاق العالمي للهجرة وأهدافه».

وشارك الهاملي، في جلسة حوارية نظمتها الحكومة الكندية، على هامش المؤتمر، ناقشت فيها الحلول المبتكرة لتعزيز مسارات تنقل العمالة.

وتوجه بالشكر، إلى الحكومة الكندية على دعوته للمشاركة، لاسيما أن دولة الإمارات لديها تجارب مبتكرة في تطبيق سياسات تعزز شفافية علاقة العمل.