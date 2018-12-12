مبادرة تربوية

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حصة سيف

في خضم الاختبارات وأجوائها، والذي اعتادت المدارس أن يكون التركيز على أداء الاختبار دون سواه، احتفلت مدرسة موسى بن نصير للتعليم الأساسي حلقة ثانية في رأس الخيمة، بعد أداء الطلبة للاختبار، بالإنجاز الذي أهداه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، للقيادة والشعب في يوم الاتحاد السابع والأربعين، بتحقيق الدولة للإنجاز التاريخي، وتربع جوازها على قائمة أقوى الجوازات في العالم لتمكنه من دخول ١٦٧ دولة من دون تأشيرة، وشكل طلبة المدرسة كلمة «شكراً عبدالله بن زايد» في ملعب المدرسة، وحملوا مجسماً للجواز الإماراتي من صنع مجلس أمهات المدرسة.

المبادرة التربوية التي تعزز الوطنية بالاحتفاء بالإنجاز الوطني العالمي، سبقها تثقيف وشرح مبسط للطلبة عن طبيعة الإنجاز ومدى قوته من مدير المدرسة عمر شعر ذاته، الذي تابع شخصياً فرحة الطلبة الذين بلغ عددهم أكثر من ٤٠٠ طالب بالمشاركة بذلك الاحتفاء، بعد شرحه لطبيعة الإنجاز الذي تحقق.

بمبادرة بسيطة مثل تلك، تعزز من دور المدرسة في غرس الوطنية في روح الطلبة، بمشاركتهم الفاعلة، خاصة في وقت الاختبارات التي يغلب على أجوائها الجمود والقلق والتوتر، أزاله مدير المدرسة بتلك المبادرة الوطنية التي تعكس مدى حرصه على تفعيل دور المدرسة وطنياً، دون أن توجه له رسالة تعميم من الوزارة ودون أن يؤثر في سير الاختبارات.

مبادرة مدير المدرسة كأول مدرسة تحتفل بالإنجاز التاريخي على طريقتها الخاصة، وبلفتة بسيطة وغير مكلفة، غرست كذكرى في أذهان الطلبة بتحقيق الدولة لذلك الإنجاز في ذكرى تأسيسها السابع والأربعين، تنوّه بدور المديرين الفاعل في غرس الوطنية والمشاركة في الاحتفالات والاحتفاء بالإنجازات الوطنية، والتي تساهم في تخريج كوادر وطنية تعي جيداً الإنجازات التي تحققت وأين وصلت الدولة لتساعدهم في ترقية طموحاتهم لتحقيق الأفضل دائماً.

إن أغلب الطلبة لن يتذكروا تفاصيل أدائهم في الاختبار، والمواد التي درسوها، إلاّ أن ما يستقر في ذاكرتهم، ذلك الاحتفال المبسط الذي شاركوا فيه برسم جملة «شكراً عبدالله بن زايد» في ملعب مدرستهم، والذي شاركت أمهاتهم في تنظيمه مع إدارة المدرسة.

ولتحيا المبادرات المدرسية التي تغرس حب الوطن والاحتفاء بإنجازاته.

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