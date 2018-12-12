مجلس دبي للمرأة يناقش إنجازاته وخطة 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، خلال اجتماعه الرابع لعام 2018، برئاسة منى المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أبرز إنجازات المؤسسة ونادي دبي للسيدات، والمكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الفترة الماضية. كما ناقش الموضوعات المدرجة بخطة عمل العام المقبل.

قالت منى المري «من دواعي سرورنا عقد هذا الاجتماع، ونحن نعيش أجواء الاحتفال باليوم الوطني ال 47، حيث شهدت هذه المسيرة المباركة اهتماماً وتحفيزاً للإماراتية وإنجاح إسهاماتها في نهضة الدولة في كل المجالات، ترسيخاً للنهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في دعم المرأة، وبرعاية متواصلة من «أم الإمارات»، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وأضافت أن الإماراتية استثمرت طاقاتها الإبداعية لخير بلدها، واستطاعت طوال هذه المسيرة، أن تعبر عن نفسها في كل الوظائف والمناصب، فقدمت صورة وطنية مشرفة في الولاء والانتماء والإسهام الفاعل في ريادة الإمارات، والمضي بها نحو مستقبل مشرق ومزدهر للأجيال القادمة، مؤكدةً أن المؤسسة تعمل على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة في أهمية دور المرأة في مستقبل الدولة، وإتاحة المزيد من فرص النجاح أمامها في مختلف القطاعات، بمبادرات ومشاريع مبتكرة تصمم خصيصاً للارتقاء بقدراتها ومهاراتها الوظيفية والقيادية وتعزيز دورها الاجتماعي، بتوجيهات ومتابعة حثيثة من قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وقالت إن المؤسسة نجحت في التعبير عن هذه الرؤية بمشروعات ومبادرات متنوعة عام 2018، منها إطلاق «تقرير قوة الاختيار»، ومواصلة جلسات الإثراء المعرفي ضمن مبادرة «قدوة» لطالبات الجامعات والكليات بمختلف أرجاء الدولة، وتنفيذ مشروع تعليمي متكامل بجمهورية السنغال، بداية لسلسلة مشاريع تعليمية أخرى في عدد من الدول النامية ضمن حملة «لتعليمها» لمبادرة المنال الإنسانية، التي تعكس في مجملها قدرات المرأة، وما تتسم به صفات مهارية وإنسانية أصيلة زرعها فينا الشيخ زايد. كما واصلت المؤسسة جهودها في تعزيز التعاون والشراكة محلياً وخارجياً، بما يخدم رؤيتها وأهدافها المتمثلة في الارتقاء بالمرأة، وزيادة مشاركتها المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ورفع نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص.

شراكات عالمية

واطلع مجلس الإدارة على نتائج مشاركة المؤسسة في «منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع» بباريس من 14 إلى 16 نوفمبر الماضي، حيث أضاء وفد المؤسسة، برئاسة منى المري، على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الإماراتية منذ تأسيس الدولة عام 1971، واطلع على أفضل التجارب والممارسات العالمية.

وقالت المري: ناقش الاجتماع الرؤى المشتركة لدورة 2019 لمنتدى المرأة العالمي - دبي والمواضيع التي يمكن أن يركز عليها والأسماء العالمية المطروحة للتحدث فيه، بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

واطلع المجلس على نتائج مبادرة «قدوة»، التي شملت تنظيم 25 جلسة إثراء معرفي لطالبات الجامعات في الدولة واجتماعات ملهمة لموظفات في مقتبل حياتهن العملية مع قياديات إماراتيات، لاكتساب الخبرة والمعرفة.

وتطرق إلى بعض المشاريع المستقبلية ومنها تطوير استراتيجية تسويقية شاملة لتعزيز الوعي بمهام واختصاصات ومبادرات مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد. كما ناقش مكونات وأهداف «برنامج القيادات المستقبلية» الذي تعتزم المؤسسة تنظيمه في إبريل المقبل، بالتعاون

مع جامعة سينجولاريتي بالولايات المتحدة، بمشاركة قيادات نسائية إماراتية.

نادي دبي للسيدات

وقدمت لمياء خان، مديرة نادي دبي للسيدات عرضاً لأهم مشاريع ومبادرات النادي خلال الفترة الماضية، التي شملت الكثير من الأنشطة التعليمية والإنسانية والرياضية والمعرفية. كما ثمن أعضاء المجلس نجاح الدورة الثانية من «ترايثلون دبي للسيدات»، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات.

المكتب الثقافي

وقدمت المها البستكي، مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد، عرضاً لأهم مبادرات المكتب وإنجازاته، خلال الثلاثة أشهر الماضية.

عُقِد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة: خولة المهيري، النائبة التنفيذية للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وهدى الهاشمي، مساعدة المدير العام للاستراتيجية والابتكار لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومنى بوسمرة، رئيسة التحرير المسؤولة لصحيفة البيان، وفهيمة البستكي، نائبة الرئيس التنفيذي، رئيسة قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، وهدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق في «دبي القابضة»، وجهاد كاظم، مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي، والجود لوتاه، مصممة ورائدة أعمال، وشمسة صالح، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة.