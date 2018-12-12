شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج دبي بلقب المدينة الحاضنة لقطاع تبريد المناطق في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج دبي بلقب المدينة الحاضنة لقطاع تبريد المناطق في العالم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .