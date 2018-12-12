تحت الضغط الدولي.. طهران تقر بإجراء تجربة صاروخ بالستي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، بإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي، كانت الولايات المتحدة قد كشفت عنها الشهر الماضي، وأثارت قلقاً أوروبيا واسعاً وضغوطاً دولية للاعتراف بها. ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية عن أمير علي حاجي زادة، قائد السلاح الجوي بالحرس الثوري قوله: «سنواصل اختباراتنا الصاروخية، وهذا العمل الأخير كان اختباراً مهماً»، لكنه لم يحدد نوع الصاروخ الذي جرى اختباره.

وجاء تصريح القائد بالحرس الثوري، بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق هذا الشهر أن إيران أجرت تجربة إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس حربية والوصول إلى مناطق بالشرق الأوسط وأوروبا.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، طالبوا الاثنين، بمواقف أكثر تشدداً إزاء التهديدات الإيرانية. واعتبر الوزير الليتواني، أن الاتفاق النووي الموقع بين أطراف المجتمع الدولي وطهران غير كامل ولا يعالج كل المواضيع، مثل دور إيران في المنطقة والصواريخ الباليستية. وطالب الوزراء الأوروبيون مؤسسات الاتحاد بالعمل على إثارة كل المواضيع المقلقة المتعلقة بتصرفات إيران، خاصة ضلوع استخباراتها في هجمات على التراب الأوروبي.

وفي بغداد، قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، إنه ناقش العقوبات التي فرضتها بلاده على إيران مع مسؤولين بقطاع الطاقة العراقي، وأشار إلى وجود نية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في العراق. وتحدث بيري، في بغداد على هامش مؤتمر استمر يومين لأكبر وفد تجاري أمريكي إلى العراق، بمشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية عاملة في قطاعي النفط والأمن.

وأكد الوزير الأمريكي، أمام الحضور في فندق بابل وسط العاصمة العراقية، أنه «بالعمل معاً، يمكن للولايات المتحدة والعراق، تطوير صناعات النفط والغاز والمياه». وفي إشارة إلى إيران، اعتبر بيري، أن «الوقت قد حان كي ينهي العراق اعتماده على دول أقل جدارة بالثقة تسعى إلى الهيمنة والسيطرة»، مضيفاً أنه يدرك التحديات التي تواجه الحكومة العراقية فيما يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية النفطية التي دمرت خلال الحرب على تنظيم «داعش».

وفي سياق متصل، صرح عزت الله ضرغامي، عضو المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، بأن المسؤول الأول عن حجب تطبيق التلغرام داخل إيران، هو الرئيس الإيراني، حسن روحاني. وكان ضرغامي، قد أشار أثناء إلقاء كلمة له في ذكرى يوم الطالب، إلى تفاصيل كان شاهداً عليها، العام الماضي، حين كان يشغل رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقال: «أثناء تظاهرات واحتجاجات يناير/‏ كانون الثاني الماضي، كان المتظاهرون قد قاموا بتنسيق التظاهر والاحتجاج من خلال تطبيق التلغرام، فاجتمع مجلس الأمن القومي لمناقشة كيفية مواجهة الأمر، وذلك في اجتماع حضره الرئيس بنفسه، وقد انتهى الاجتماع بعد أن أمر الرئيس روحاني نفسه بحجب التلغرام».

(وكالات)