«المنظمة» و«فتح» تحملان «إسرائيل» مسؤولية التحريض على عباس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوجئ الفلسطينيون، أمس الثلاثاء، بوجود إعلانات باللغة العبرية على بعض الحواجز العسكرية «الإسرائيلية» بالضفة الغربية، تحمل صور الرئيس محمود عباس، وتدعو لتصفيته جسدياً. فيما حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، «إسرائيل» المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة «لاغتيال الرئيس عباس»، كما حمّلت حركة «فتح»، «إسرائيل» المسؤولية الكاملة عن أي مساس بالرئيس الفلسطيني.

وكُتب على الصور «لتصفية ممولي القتل، ممول القتل قاتل». وتزامنت هذه الملصقات باللغة العبرية مع نشر تحليل للقناة العاشرة «الإسرائيلية»، مساء الاثنين، قال: «إن عباس يحرض على العنف، وهو مسؤول حركة فتح، التي تبارك العمليات ضد الإسرائيليين». وذكر شهود عيان، بأنهم شاهدوا هذه الملصقات على حاجز حوارة، الواقع جنوبي مدينة نابلس.

وحمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الحكومة «الإسرائيلية»، المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتيال الرئيس الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الدعوات تترافق مع حملة مدروسة وممنهجة ومتواصلة من التحريض على أبناء الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة، وسط خروق تصعيدية متسارعة، وعدوان مستمر على الأرض والإنسان الفلسطينيين. ودان عريقات استهداف الرئيس عباس شخصياً وجسدياً؛ حيث قال: «إن إعلانات قتل رئيس الشعب الفلسطيني؛ تشكل إعلاناً للاغتيال العلني لمسار السلام، الذي ينتهجه الرئيس والقيادة الفلسطينية، والقضاء على «حل الدولتين»، ودعوة إلى فتح المنطقة على مواجهات وأعمال عنف، تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال، وإدارة ترامب، التي شجعت «إسرائيل» على تصعيد ممارساتها، وأعمال التطهير العرقي بحق شعبنا، وفرض نظام الأبارتهيد». وأشار إلى أن القيادة مع الشعب الفلسطيني تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، وتطالب المجتمع الدولي ودول العالم كافة، بإدانة الدعوات التحريضية ضد عباس وأبنائه.

وحذّرت حركة «فتح» من استهداف «إسرائيلي» لعباس، معتبرة ملصقات المستوطنين «إرهاصات لجريمة العصر»، وتعبيراً عن العقلية الإرهابية للمستوطنين، وحكومتهم وقيادة جيشهم. كما حذّرت «فتح»، حكومة الاحتلال من «تداعيات هذه المقدمات الإرهابية للجريمة» محمّلة إياها «كامل المسؤولية» عن أي مساس بالرئيس الفلسطيني.(وكالات)