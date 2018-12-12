«الإمارات للهوايات» و«حروف إماراتية».. نافذتان على مقتنيات قديمة وإبداعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الأديب والكاتب عبدالغفار حسين معرض «الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة»، ومعرض «حروف إماراتية» في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، والدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وأحمد بن صقر آل نهيان، وأحمد السركال رئيس ومؤسس مجموعة السركال وميتروفايل، ود. سعيد حارب، ونخبة من المهتمين والمعنيين.

ضم معرض «الإمارات للهوايات» في دورته الأولى كاميرات تصوير قديمة، وبطاقات هاتفية، وأسلحة، وأوسمة ونياشين وميداليات، وطوابع بريدية، وعملات ورقية ومعدنية، ولوحات سيارات، بمشاركة راشد البلوشي، وأحمد عبيد المنصوري، وأحمد سيف عبدالله الحساوي، وعبيد خلف خلفان المخمري، وناصر بن أحمد بن عيسى السركال، وعبدالله بن جاسم المطيري، وراشد سعيد بن سلومة النعيمي، ومروان محمد المرزوقي، وعبدالله سلطان الشامسي، وهادف علي سالم المنصوري، وبلال البدور.

وضم معرض «حروف إماراتية 4» بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة، 28 لوحة خطية للفنانين خالد الجلاف وعمران البلوشي وندى المازمي، وفاطمة سالمين، وفاطمة الظنحاني، وفاطمة عبد الرحيم ونجلاء عبد الله صالح وعائشة الحساني، وغيرهم من الفنانين الإماراتيين المتميزين والمتقنين لفن الخط العربي.