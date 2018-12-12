شكرا لقرائتكم خبر عن تراث الماضي في الفكر الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عاطف الغمري

لما كانت الولايات المتحدة دولة يقاس تاريخها منذ بداياته بمئات السنين، وليست لها مكونات حضارية تاريخية، كدول أخرى في العالم تضرب حضاراتها بجذورها في عمق التاريخ؛ لهذا فقد لاحظ الدارسون أن الولايات المتحدة تستخلص من بدايات ماضيها القريب نسبياً، إلهاماً لمساراتها المعاصرة مستندة إلى ما خلّفه لها المؤسسون الأوائل من مبادئ وقيم للحياة وللحكم.

رأينا نموذجاً لهذا في اختيار الأمريكيين في استطلاعات للرأي شخصية ممثل السينما جون وين رمزاً لبطلهم القومي، استناداً إلى ما كان جون وين يقدمه في أفلامه السينمائية، من شخصية الكاوبوي (راكب الحصان)، الذي يعلق البندقية إلى خاصرته، ويجسد علاقاته مع الآخرين بالسلاح والقوة، حيث كان الكاوبوي بتلك السمات هو الذي صنع تاريخ الدولة الأمريكية.

عدد من المراقبين في الولايات المتحدة، لاحظوا أن ميراث الحقبة الأولى من تاريخ قيام الدولة يظل باقياً، يمسك من حين لآخر بتلابيب الدولة وسياساتها، ويجرها أحياناً للعودة إلى ممارسات العنصرية التي سيطرت على فترات طويلة من تاريخها، قبل أن يتم التخلص منها، وهو ما حدث من وجهة نظرهم في عودة العنصرية للظهور في عهد ترامب، وأرجعوا ذلك إلى موقفه المتعالي تجاه المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وبصفة خاصة القادمين من دول العالم الثالث، والتركيز على أبناء أمريكا اللاتينية، وتكرار محاولاته بناء سور عازل جنوبي الولايات المتحدة على الحدود مع المكسيك، في سلوك يجافي طبيعة الدولة الأمريكية التي قامت أساساً على الهجرات إليها، وأيضاً مساعيه السابقة لمنع دخول المسلمين من ست دول بالتحديد في الشرق الأوسط.

إن صورة أمريكا الدولة القومية، ظلت مرتبطة بمفهوم التفوق والهيمنة، وهو ما كان من أهم وسائل تضخم المؤسسة الصناعية العسكرية، التي توصف بأنها أقوى الكيانات المؤثرة في سياسة أمريكا الخارجية، والتي جعلت منها أكبر منتج للصناعات العسكرية في العالم، بإنفاق مستمر في الزيادة، وأن هذه المؤسسة في حالة احتياج دائم لحروب مشتعلة بغير توقف. وكما ذكر تقرير عسكري لمعهد ليكسينجتون للدراسات السياسية، فقد أصبح وجود تهديدات قائمة وملموسة، عنصراً مطلوباً كمبرر لزيادة الإنفاق العسكري، وهو ما جعل المؤسسة الصناعية العسكرية قريناً معاصراً للتراث التاريخي الملهم، الذي كانت تجسده شخصية الكاوبوي؛ الرمز الأمريكي للبطل القومي، وللرغبة العارمة في التفوق.

لكن يبقى سؤال يردده خبراء أمريكيون استوعبوا حجم التحولات في النظام العالمي، وهو: هل تستطيع القوة الأمريكية بكل سطوة مواريثها المتغلغلة في العقل السياسي الأمريكي وفي مؤسسات الحكم، أن توقف تطورات هائلة سادت العالم قبل سنوات؟، من صعود قوى كانت صغيرة وازدهرت اقتصادياً، إلى الدرجة التي أكسبتها نفوذاً ومكانة إقليمية ودولية، فضلاً عن التطور الهائل في قوة الصين، وما ينتظر أن تُحدثه من تعديل في ميزان القوى بينها وبين الولايات المتحدة، بحسب تقارير مؤسساتية ومخابراتية أمريكية.

إن العالم في تطور وليس في سكون، حتى وإن كانت المواريث تكبل قدرة الخيال السياسي الأمريكي عن استعادة حركتها، وهي حركة تاريخية تمضي في طريقها بكل قوة وعافية.