شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العراقية يشيد بمواقف روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول الركن عثمان الغانمى، بمواقف روسيا الداعمة لبلاده، مؤكدا تواصل التنسيق لبلورة تطوير عمل المركز الأمنى الرباعى.

وقال بيان لرئاسة أركان الجيش العراقى، إن الغانمى وخلال استقباله سفير روسيا لدى بغداد مكسيم ماكسيموف والملحق العسكرى الروسى فى العراق، بحث مسألة تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين.

ونقل البيان عن رئيس أركان الجيش العراقى، قوله: "نتمتع بعلاقات كبيرة ومميزة فى جميع المجالات وخاصة العسكرية، ونحن على تواصل مستمر من خلال المركز الأمنى الرباعى المشترك".

وشدد المسؤول العسكرى العراقى، على أن الأيام القادمة المقبلة ستشهد لقاءات يجري خلالها التنسيق حول عقد اجتماع يضم قادة الدول الأربعة وذلك "لبلورة تطوير عمل المركز".

من جانبه، نقل ماكسيموف تهانى القيادة الروسية للعراق فى ذكرى مرور عام على إعلان النصر على تنظيم "داعش". وأضاف البيان أن "السفير الروسى أشاد بقدرات الجيش العراقى فى التصدى والقضاء على التنظيم، الذى كان يمثل خطرا وتهديدا حقيقيا للمنطقة والعالم".