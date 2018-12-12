شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: قطر تبحث عن صلح رغم استمرارها فى التحريض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش بحث قطر عن صلح رغم استمرارها فى الأذى والتحريض.
وقال قرقاش فى تغريدة على حسابه فى (تويتر) طبقا لقناة العربية الإخبارية "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها فى قمة الرياض، فهى مستمرة فى الأذى والتحريض على الجار"، وتابع أن قطر فى الآن ذاته تبحث عن صلح وصفه بـ"حب الخشوم".
وأضاف أن هذا "الموقف يتجاهل معاناة المواطن القطرى وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمى مشاعاً لمؤامراته وأحلامه".
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