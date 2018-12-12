استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود الشرقية للقطاع الجمعة الماضية.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في بيان مقتضب وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "أحمد ياسر صبري أبو عابد(4 سنوات) استشهد متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع".

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.