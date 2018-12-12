شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تكثف جهودها لكشف هوية «جثة متحللة» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة: فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد، تحقيقا موسعا في العثور على جثة متحللة في أعلى جبل خندمة بحي أجياد. وباشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن أفاد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة في أعلى جبل خندمة بحي أجياد. وعند انتقال رجال الأمن عثروا على الجثة متحللة بالكامل في منطقة وعرة، وتم إخراجها عن طريق الدفاع المدني، فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف المبدئي على الجثة وإصدار تقرير أولي، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة هوية الجثة والأسباب الحقيقية في الوفاة.

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