شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاقتصادية» يستعرض آلية قياس مؤشرات اقتصاد المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال آلية قياس وحوكمة إجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي.
إضافة إلى أهداف حوكمة النماذج الاقتصادية وأهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية ونموذج الحوكمة المستخدم في بعض الجهات الدولية ، وكذلك النموذج المقترح لحوكمة النماذج في المملكة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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