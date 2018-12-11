رئيس الجمهورية يفتتح سفارة السودان في بيلاروسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

افتتح رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الثلاثاء، مقر السفارة السودانية بالعاصمة البلاروسية مينسك.

وقال رئيس وزراء بيلاروسيا، سيرجي روماس، خلال حفل الافتتاح: “نحن سعداء برؤية الرئيس عمر حسن البشير في افتتاح السفارة السودانية، هذا حدث بالغ الأهمية ويوضح المستوى العالي من التواصل والتفاهم بين قادة بلدينا” .

وشدد سيرجي روماس على أن السودان لا يزال شريكاً أساسياً لبيلاروسيا في إفريقيا.

وأضاف رئيس الحكومة البيلاروسية: “إننا نتمتع بعلاقات عظيمة على كل المستويات في مختلف القطاعات”.

وفي معرض ترحيبه بتعيين السفير السوداني في بيلاروسيا، أعاد التأكيد على استعداد بيلاروسيا لتقديم كافة المساعدات الضرورية للسفارة.

وكان السفير قد اجتمع بالفعل مع رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو لتقديم أوراق اعتماده، كما عقد عدداً من الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب في الجمعية الوطنية لبيلاروسيا، ووزير الخارجية ورؤساء الوزارات البيلاروسية الأخرى.

وكان الرئيس البشير توجه إلى بيلاروسيا يوم الأحد الفائت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة رسمية من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لبحث سبل تطوير العلاقات السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال تصنيع الآليات الزراعية، والتعاون في مجال الثروة الحيوانية”.

ووقع الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك.