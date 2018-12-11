تشكيل لجنة طارئة برئاسة بدرية سليمان لدراسة مبادرة تعديل الدستور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها يوم الثلاثاء برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة، تشكيل لجنة طارئة برئاسة دكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني لدراسة مبادرة من (294)عضواً من الهيئة بتعديل دستور السودان 2005. وتتكون اللجنة من محمد آدم التجاني رئيساً مناوباً والأستاذة عائشة محمد صالح رئيساً مناوباً والدكتور إبراهيم يوسف هباني رئيساً مناوباً والدكتور محمد الأمين خليفة رئيساً مناوباً وعضوية رؤساء اللجان بالهيئة التشريعية ونواب رؤساء اللجان بالهيئة وعضوية آخرين. سونا

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