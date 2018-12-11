مسؤول أمريكي يبحث مع الجبير مستجدات المنطقة

الرياض/الخليج 365

بحث "تيموثي لندركنغ" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، في الرياض، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أبرز المستجدات بالمنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية وموضوعات ذات اهتمام مشترك، وأبرز المستجدات في المنطقة"، دون تفاصيل.

ويأتي لقاء لندركنغ والجبير، بعد يومين من انتهاء قمة خليجية احتضنتها الرياض.