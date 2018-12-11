البرلمان العربي: ندعو باريس لضبط النفس وإيقاف استخدام القوة

قال البرلمان العربي في بيان صادر اليوم إنه تابع بقلق شديد التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى بتاريخ 17 نوفمبر 2018م، وامتدت إلى دول أوروبية أخرى، مثل هولندا وبلجيكا والمجر، التي عرفت بتظاهرات “أصحاب السترات الصفراء” احتجاجًا على رفع الضرائب وأسعار الوقود، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية؛ الأمر الذي أدى لخروج أعداد كبيرة من الفرنسيين للتظاهر في شوارع العاصمة باريس، واضطرت الحكومة الفرنسية بتاريخ 5 ديسمبر 2018م على وقع هذه التظاهرات والاحتجاجات إلى تعليق الزيادات المقررة.

وأعرب البرلمان العربي عن قلقه الشديد لما نتج عن هذه التظاهرات من قمع غير مبرر، واستخدام مفرط للقوة من قِبل الشرطة الفرنسية.. وما نتج عن هذه المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين من سقوط عدد من القتلى، وإصابة أكثر من 700 شخص، واعتقال أكثر من 1500 متظاهر.

وانطلاقًا من حرص البرلمان العربي على ضرورة احترام جميع الدول حقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير الضمانات الضرورية كافة لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم، وضمان سلامة المحتجين السلميين.. وإذ يدين البرلمان العربي تدمير الممتلكات العامة والخاصة؛ لذا فإن البرلمان العربي يدعو إلى الآتي:

1) التزام السلطات الفرنسية بضبط النفس، والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات، وضمان احترام حرية التعبير، وكفالة حق الاحتجاج السلمي.

2) دعوة السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الضمانات اللازمة لتحقيق أمن المتظاهرين وممثلي وسائل الإعلام، والإفراج عن المعتقلين، وتقديم من ارتكب جرائم لمحاكمة عادلة.

3) دعوة السلطات الفرنسية للنظر في تلبية مطالب المحتجين المتعلقة بتردي الأوضاع المعيشية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الإنسان الاقتصا