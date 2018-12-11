تقارير: #إينوك الإماراتية تعتزم فتح 45 محطة خدمية جديدة بـ #السعودية

الخليج - رويترز

قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) إنها تخطط لفتح 45 محطة خدمة جديدة في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت الشركة عبر بيان لها، نقلته رويترز، أنها ستركز خلال العامين المقبلين على إنشاء محطات الوقود في المنطقة الوسطى، وتحديدًا في الرياض والمنطقة الشرقية.

وأضافت بأن الخطة ستدعم هدف السعودية المتمثل في فتح أكثر من 1200 محطة للتزود بالوقود.

وتخطط “إينوك” لبناء محطات الخدمة الجديدة البالغ عددها 45 محطة في مواقع استراتيجية ضمن شبكة الطرق السريعة بين المحافظات السعودية التي تمثل الممرات البرية الرئيسية للعمليات اللوجستية والتجارة، وتربط السعودية ببقية دول مجلس التعاون الخليجي وعموم منطقة الشرق الأوسط. فيما ستركز “إينوك” خلال العامين المقبلين على إنشاء المحطات في المنطقة الوسطى، وتحديدًا في الرياض والمنطقة الشرقية.