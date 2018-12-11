مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر سقوط سيارة في #سد_الجنابين بـ #الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

نفَّذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تمرينًا فرضيًّا في سد الجنابين؛ وذلك لرفع الجاهزية بمشاركة جهات حكومية عدة، وبإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن خضران المنتشري، وبحضور محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن التمرين يأتي للتأكد من الاستعدادات الفنية والبشرية؛ إذ ورد بلاغ عن سقوط سيارة في سد الجنابين بداخلها 4 أشخاص محتجزين، وتم إخراجهم عند طريق فِرق الدفاع المدني بمشاركة الغواصين وفِرق الإنقاذ المائي.

وأضاف العقيد الغامدي بأنه تم نقل الحالاتإلى منطقة الفرز الطبي، واتضح من خلال منطقة الفرز وجود حالتي وفاة، إضافة لوجود حالة إصابة خطيرة واحدة؛ تم نقلها للمستشفى، مع وجود حالة متوسطة، تمت معالجتها في الموقع. كما تم عمل منطقة إسناد بكامل المعدات الثقيلة، وبفِرق إنقاذ إضافية، وقوارب لمباشرة الحادث من منطقة قريبة.

وأبان الغامدي بأنه في نهاية التمرين تم عقد اجتماع لجميع الجهات المشاركة لتدارس الإيجابيات والسلبيات، والخروج بدروس مستفادة، ترفع من الجاهزية لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.