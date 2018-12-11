شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل شرطى وإصابة 3 آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" والان مع التفاصيل
أعلنت مديرية شرطة قضاء خانقين العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين إثر هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على قضاء خانقين.
وقال مدير شرطة خانقين، ديار شوكت - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - "إن مسلحي (داعش) هاجموا الليلة، قوة من الشرطة الاتحادية بقرية مبارك في خانقين، موضحًا أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية وإصابة 3 آخرين بجروح متباينة.
وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة شرطة حاولت الوصول إلى مكان الهجوم، وأدى الانفجار إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل شرطى وإصابة 3 آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .