شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة تحوي أدوية غير مرخصة في نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن مرور نجران من ضبط قائد مركبة من نوع “كيا ” خصوصي سيدان على طريق الملك عبدالله “الرديف” بداخلها كمية أدوية ومستحضرات طبية، بدون تصريح. وأوضح المرور أن المركبة غير مهيأة لنقل الأدوية، وتم تسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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