إحالة رئيس مصلحة الجمارك المصرية السابق للجنايات بتهمة الرشوة

أحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصري، الإثنين، رئيس مصلحة الجمارك المصري السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بطلب وتحصيل مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال وظيفته واستغلال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرار 3 راشين، هم (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للاستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت)، و3 وسطاء، هم (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك)؛ والتي تم التأكد منها.

ومن خلال شهادة 23 شاهدا وعبر التسجيلات واللقاءات المأذون بها، والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة؛ طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للاستيراد والتصدير -بوساطة سائقه وساعيه، ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد- مبلغ 568 ألف جنيه وعطايا عينية أخرى، تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور وإيجار سيارات قيمتها جميعا 32 ألفا و100 جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.

وكشفت التحقيقات عن طلبه وأخذه من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت -بوساطة السائق والساعي- عطايا عينية تمثلت في ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعا 30 ألفا و35 جنيها على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها، كما تقاضى منه -بوساطة سائقه أيضا- مبلغ 112 ألفا و500 جنيه قيمة رخام لمسكنه، و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين على سبيل الرشوة.

وأوضحت التحقيقات أن الرشوة جاءت مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى مسؤولي الإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بتّه في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفا لتخفيض المستحقات عليها، وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها.

ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهاما يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع، بلغ 768 ألفا و935 جنيها نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.