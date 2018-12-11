الان تتابع مغني الراب يلقي 100 ألف دولار “نقوطا” في حفل زفاف والدته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقى مغني الراب “جاكويس” رزم أموال قدرت بنحو 100 ألف دولار على أرضية مسرح الرقص كنقوط لوالدته في عرسها.

وأظهر فيديو لحظة دخول جاكويس حلبة الرقص وهو يحمل كيسا وحقيبة تحتويان على 100 ألف دولار، ألقاها وسط المرقص.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد تحدث المغني الشاب رودريغيز جاكويس برودناكس أو “جاكويس”، البالغ من العمر 24 عاما، عن مدى حبه لأمه روزي برودناكس.

وأقيم حفل زفاف والدة جاكويس في منتجع “شاتو إلان” في بريزلتون في جورجيا، وكان جاكويس صور في فيديو سابق أمه وخطيبها بوبي تومبسون وقال “هذا هو الحب الذي لا يقدر بثمن”.

وبعد أن ألقى جاكويس الأموال على أرضية المرقص، احتضن والدته وقال لها إنه يحبها و”افعلي بها شيئا لك” ثم هنأ خطيب والدته وبارك لهما زواجهما.