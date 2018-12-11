عاجل.. مجهولون يغتالون مواطناً في العاصمة صنعاء

الخليج 365 - متابعات

أقدم مجهولون في العاصمة صنعاء على اغتيال أحد المواطنين أثناء مروره في أحد الشوارع الرئيسية الواقعة في قلب العاصمة في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية .

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين يستقلون دراجة نارية بالعاصمة صنعاء اغتالوا أحد المواطنين أثناء مروره جوار سوبر ماركت الهدى في شارع الزبيري.

وحسب المصادر، لاذ المسلحون بالفرار في انفلات أمني مستمر في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي وحملاتها القمعية ضد المواطنين .

وكانت الميليشيات الحوثية دشنت الايام الاخيرة حملة اعتقالات في العاصمة صنعاء رغم المشاورات التي تجري في السويد ويتم التفاوض فيها على الإفراج عن المعتقلين.