شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت، مساء اليوم الثلاثاء، وسط محافظة رام الله وشنت عملية تفتيش للمحلات التجارية وصادرت كاميرات المراقبة.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات لا زالت مستمرة حتى اللحظة وأن عشرات الشبان يواجهون جنود الاحتلال في مواجهات هي الأعنف في منطقة البيرة منذ فترة طويلة أطلق خلالها الجنود قنابل صوت وغاز ورصاصًا مطاطيًا ومعدنيًا، فيما رد عليهم الشبان بالحجارة.

وشهد محيط مقر وزارة المالية الفلسطينية، تواجد عدد من آليات الاحتلال، حيث اقتحم قوات الاحتلال أحد المحال التجارية، واحتجزت العاملين فيه، وصادرت تسجيلات لكاميرات المراقبة الخاصة.

وقال أحد ضباط جيش الاحتلال للصحفيين، إن الجيش لن يقتحم مبنى وزارة المالية، كما أشاعت مواقع التواصل الاجتماعي، بل إنه يهدف إلى الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين من العمل بحرية، فحاصرهم الجنود، وهددوهم بالاعتقال إذا لم يبتعدوا عن مكان المواجهات، وأجبروهم على البقاء في مناطق بعيدة.

ويتنقل جنود الاحتلال من محل تجاري إلى آخر، ويصادرون تسجيلات كاميرات المراقبة، بحثاً عن المركبة التي استخدمها منفذو عملية إطلاق النار على مستوطنين وجنود بالقرب من مدخل مستوطنة عوفرا قبل أيام.