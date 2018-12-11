شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصرع أم وأبنائها الثلاثة غرقا فى مستنقع مائى فى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرقت أم مع أبنائها الثلاثة فى مستنقع مائى وسط وادى المخاضة الواقع فى محافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية

وروى لـ"العربية.نت" ماجد بن زويد أحد أقارب الأسرة تفاصيل الحادثة قائلاً: "بينما كانت الأم مع أبنائها فى زيارة لمنزل جدتهم، نزل اثنان من الأبناء إلى المستنقع المائى بغرض السباحة، وفجأة سمعت شقيقتهما صوت استغاثتهما، فحاولت نجدتهما ومساعدتهما لكن دون جدوى، فغرقت الفتاة مع أخويها، بسبب عمق المياه فى المستنقع، والذى يبلغ قرابة 3 أمتار".

وتابع: "الأم حضرت فوراً بحثاً عن أبنائها، وألقت بنفسها بالمستنقع لمحاولة نجدتهم، لكنها غرقت معهم، قبل أن تحضر الجدة ويتم الاتصال بالدفاع المدنى الذى حضر واستخرج الجثث بعد ساعة من البحث عنهم".

طالب بن زويد بضرورة التفات الجهات المعنية إلى الموقع وردم المستنقعات، التى تهدد حياة السكان، فمخلفات الأمطار والسيول تمثل خطراً على السكان.

فيما أشار الأب منيف المطيرى بقوله: "تلقيت نبأ ما حدث للأسرة عبر اتصال هاتفي، كونى خارج المنطقة، ذهبت زوجتى نجاح، وأولادى فهد وعادل، وابنتى بشرى إلى رحمة الله، ونحن صابرون على قضاء الله وقدره، ونسأل الله الصبر والسلوان".

من جهته، كشف المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بالمدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهنى لـ"العربية.نت" عن الحادثة مؤكدا أن المستنقع بعمق 3 أمتار بوادى المخاضة فى محافظة المهد، وقال: "تم توجيه فرق الدفاع المدنى وعند الوصول للموقع نزل الغواصون إلى عمق 3 أمتار بالوادي، واتضح وجود 4 أشخاص داخل المستنقع، وتم انتشالهم متوفين، وهم 3 أطفال ووالدتهم، وتم نقلهم لمستشفى مهد الذهب حسب الاختصاص، ونسأل الله العلى القدير لهم الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان".