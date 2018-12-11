شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى متأثرًا بجروحه من رصاص الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الفلسطينى الدكتور أشرف القدرة، استشهاد الطفل "أحمد ياسر صبرى أبو عابد"، البالغ من العمر 4 سنوات و8 شهور، متأثراً بجراحه التى أصيب بها فى الجمعة الماضية شرق خان يونس نتيجة لرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وفى حادث منفصل كان قد استشهد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان.

وأوضحت الوزارة أن الشاب قتل فى جوار قرية إذنا القريبة من الخليل. وذكرت مصادر من القرية أن عمر حسن عواد (27 عاما) توفى إثر اصابته برصاص الجنود قرب جدار أقامته إسرائيل على أطراف القرية.