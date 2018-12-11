إبراهيم الشيخ يشرع في إنشاء أفخم صالة افراح في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدم رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ، طلباً لوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم لإنشاء أضخم صالة مناسبات في العاصمة.

وكشفت مصادر إن لجنة التخطيط بالولاية تنظر في الطلب الذي قدمه الشيخ توطئة للتصديق النهائي.

ودعا رئيس المؤتمر السوداني السابق أمس الأول، إلى مبادرة تهدف الخروج للشارع باختيار مائة قيادي من كل حزب معارض تحفيزاً لخروج المواطنين وإسقاط النظام.

وقالت المصادر إن الشيخ الذي يعد من أكبر رجال الأعمال في السودان قدم طلبه لتغيير الغرض من مركز للتدريب والتأهيل لصالة أفراح ضخمة يعتزم إنشائها في أحد أفخم أحياء الخرطوم

وشكا الشيخ من مضايقات يقابلها من قبل السلطة فيما يتعلق بأعماله خاصةً استثماراته في سوق أم درمان أحد أكبر المجمعات التجارية التي أنشأها قبل سنوات وتواجه تضييقات من الحكومة

وواجهت المعارضة في السودان خلال السنوات الأخيرة انتقادات لعدم قدرتها في تقديم أطروحات سياسية تقنع المواطنين فيما تعاني انقسامات حادة ايضا في هياكلها التنظيمية.

باج