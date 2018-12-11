إبراهيم أحمد عمر: تسلمنا قانون الانتخابات بعد اعتماده من البشير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن رئيس الهيئة التشريعية القومية أ.د. إبراهيم أحمد عمر، والتي تضم المجلس الوطني (البرلمان) ومجلس الولايات، تسلم الهيئة التشريعية لقانون الانتخابات تعديل سنة 2018 من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بعد التوقيع عليه.
وقال خلال جلسة الهيئة التشريعية، يوم الثلاثاء، إن القانون سيتم تسليمه لوزير العدل لنشره في الجريدة الرسمية.
سونا
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