شهاب محمد - الخرطوم - الأمن المصري يضبط أكبر 3 مرتشين خلال اسبوع

الخليج 365:

القت قوات الأمن المصري القبض على عدد من الموظفين المرتشين، ضبطوا في وقائع مختلفة أبرزها هذا الأسبوع تلقي رشوة لتعيين شاب في وظيفة “مساعد تربي”، أي حفار قبور.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا من شاب يتهم فيه مسؤولا بحي غرب الإسكندرية بطلب رشوة منه قدرها 150 ألف جنيه (8400 دولار تقريبا) لتعيينه مساعدا في دفن الموتى.

وتبين أن المسؤول ساوم الشاب على قبوله بالوظيفة التي أعلنت عنها المحافظة للراغبين في وظائف تربي ومساعد تربي بالمدافن والمقابر، مستغلا دوره في مقابلة المتقدمين واختيار الأصلح منهم وتزكيتهم، مقابل 150 ألف جنيه.

وضبط المتهم أثناء تقاضيه 20 ألف جنيه دفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه.

وفي حادث آخر، أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية لأنفسهم وغيرهم على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.

كم ألقي القبض على موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لاستغلال موقعه الوظيفي وإصدار شهادات مزورة لمالكي أحد العقارات وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعرض على النيابة مباشرة للتحقيق.

روسيا اليوم