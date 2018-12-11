قرار مجلس المريخ بشأن مبلغ”200″ ألف دولار

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن مجلس المريخ يدرس في الوقت الراهن حل الالتزامات المالية التي يجابها بها النادي والاستفادة من الحافز الخاص بالتأهل لدور الـ”8″ من كأس زايد للأندية الأبطال والذي يبلغ قدره “200” ألف دولار.
وعلم”باج نيوز” أن المجلس شرع في منح اللاعبين مستحقاتهم المتأخرة والتي تجاوزت ثلاثة أشهر بقيادة سيف تيري، حمزة داؤود، أحمد آدم، التش.
وبحسب مصادر فإن المجلس يعتزم إنهاء المتأخرات الخاصة بالعاملين والفنادق.
.وبحسب مصدر موثوق فإن المجلس لا يرغب في البقاء حتى بعد تأهل الفريق إلى دور الـ”8″، وأنه تم الاتفاق على إجراء جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي ومن ثم الشروع في إجراء الانتخابات للإتيان بمجلس إدارة جديد.
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