الدولار يسجّل رقم قياسي جديد مقابل الجنيه ويعمق جراح السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

هوى الجنيه السوداني، يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي في تداولات السوق الأسود، وإنخفض لمستوى قياسي جديد لم يشهده السودان من قبل.

وبدأ التراجع بوتيرة سريعة في قيمة الجنيه، بعد أيام من إعلان حكومة معتز موسى رئيس الوزراء تنفيذ تحرير جزئي للعملة، ورفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيها في تداولات المصارف التجارية، ليستمر يومياً حتى سجل الدولار رقماً قياسياً مقابل الجنيه يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية يوم الثلاثاء ، إن “أسعار الدولار بلغت 63 جنيها للتعامل النقدي و73 جنيها للتعامل بالشيكات، وإذا كنت ترغب في الشراء يجب أن تدفع أكثر من ذلك بقليل”.

وأضاف متعاملون لصحيفة كوش نيوز ، أن السوق يشهد طلباً وإقبالا كبيراً ولافتاً على شراء الدولار، في تداولات الأسواق الحرة هذه الأيام، مع شح في المعروض من العملات الأجنبية مما يتسبب في الزيادة اليومية.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز وشح في المحروقات التي تحظى بدعم حكومي كبير وكذلك صعوبة في الحصول على النقد من المصارف، مما شكل معاناة كبيرة للمواطنين .

يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 73.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 68.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 66.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

بنك السودان المركزي أعلن صباح يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 أسعار لجنة (صناع السوق) ، على أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.00 جنيه.