حبس محام مصري باتهامات بينها حيازة "سترات صفراء" (مصدران)

إسطنبول/ الخليج 365

قالت ناشطة، ومركز حقوقي، الثلاثاء، إن محام مصريا تم حبسه 15 يوما، إثر اتهامات بينها حيازة "سترات صفراء"، مثل تلك التي تستخدم بشكل واسع في احتجاجات فرنسا.

وأوضحت الناشطة والمحامية المصرية ماهينور المصري، عبر صفحتها عبر "فيسبوك"، أن المحامي محمد رمضان تم التحقيق معه في إحدى النيابات بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر عقب القبض عليه.

وأوضحت، في تدوينات لها، أن رمضان يواجه اتهامات بينها "الترويح لأخبار كاذبة بمنصات التواصل، والتحريض على التظاهر"، مشيرة إلى أنه من ضمن أدلة الإدانة بحسب التهم "حيازة 5 سترات صفراء".

فيما قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية مقرها مصر)، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، إن إحدى نيابات الإسكندرية، قررت حبس المحامي، محمد رمضان، إثر تهمة "حيازة وإحراز خمس سترات صفراء".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أن وسائل الإعلام المصرية الحكومية والخاصة أفردت مساحة واسعة لتغطية احتجاجات "السترات الصفراء"، التي تجتاح فرنسا وسط مقارنات سلبية تمس ثورة 25 يناير/ تشرين الثاني.

كما نشرت كالة أسوشيتيد برس الأمريكية، أمس الإثنين، تقريرًا عن توجيهات أمنية مصرية غير معلنة بخصوص تقييد بيع السترات الصفراء في القاهرة، وهو مالم تعلق عليه السلطات المصرية حتى الساعة.