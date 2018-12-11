شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراق يسعى لإعفاء بلاده من عقوبات أمريكا على إيران والان مع التفاصيل

قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى اليوم الثلاثاء إنه سيرسل وفدا إلى الولايات المتحدة سعيا للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران بما يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز من طهران.

وقال عبد المهدى فى مؤتمر صحفى: "موضوع الغاز يتعلق بأمر حساس وهو الكهرباء، والجانب الأمريكى يتفهم هذا الوضع ويحاول التعامل مع العراق لإيجاد طرق تجنب الضغط على العراق. نحاول الوصول إلى رؤى مشتركة".