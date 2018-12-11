شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان المشجعين من الفوز بـ«سيارات الدوري» في هذه الحالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وضعت الھیئة العامة للرياضة شرطاً لمشجعي الفرق الرياضية للفوز بالسيارات التي يتم الإعلان عنها خلال المباراة، في خطوة تشجيعية للحد من المخالفات المرورية. وتضمن الشرط حرمان الفائز من الحصول على السیارة في حال كانت لديه مخالفات مرورية رصدھا نظام ساھر؛ وفقاً لـ”مكة”. وكذلك يُحرم من الجائزة من علیه مديونیات تسببت في إيقاف خدماته، مع إعطاء الفائز حق التنازل عن الجائزة لغیره.

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