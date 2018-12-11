شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح من خبير عقاري لحل أزمة إسكان محدودي الدخل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدم الخبير العقاري، خالد المبيّض، مقترحاً من شأنه إيجاد حلٍّ لأزمة إسكان محدودي الدخل.
وأوضح “المبيّض” خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “يا هلا” أن المجتمع يوجد به 3 شرائح، منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل، وجميعهم لهم حق السكن ويحتاجون إلى مسكن، لافتاً إلى أن منخفضي الدخل لا يمكنهم شراء مسكن، وكذلك لا تستطيع وزارة الإسكان توفير مسكن مناسب لهم.
وتابع قائلاً: “أقترح أن توجه رسوم الأراضي البيضاء لدعم الفئة محدودة الدخل التي لا تستطيع شراء السكن أو لا تمولهم البنوك، ولا يستطيع القطاع الخاص أن يوفر لهم منتجات سكنية منخفضة الكلفة”.
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