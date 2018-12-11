شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. مضاربة جماعية بين عدد من الطلاب بـ«تصلال نجران» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمضاربة جماعية بمركز “تصلال” شرق نجران.

وأظهر المقطع تواجد عدد كبير من الشباب ترجلوا من سياراتهم، ودخلوا في مضاربة جماعية مستخدمين العصي وبعض الأدوات الحادة.

وقال مغردون إن المضاربة وقعت بين طلاب بمركز” تصلال” شرق نجران، وطالبوا الجهات الأمنية بتكثيف الدوريات الأمنية عند المدارس خاصةً أوقات الاختبارات للحد من هذه الظاهرة.

ولم يتسنَّ لـ “الخليج 365” التأكد من موقع وزمان تصوير الفيديو المتداول.