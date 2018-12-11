القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المصممة السعودية هنيدة صيرفي - صورة أرشيفية
يستضيف معهد رافلز للتصميم في الرياض، الإثنين المقبل، المصممة السعودية العالمية هنيدة صيرفي، التي نجحت في تقديم أزياء معاصرة منبعها إلهام من الماضي وقصص صنعت الكثير من التغيير في ذهن حضارتنا.
وتقدم هنيدة خلال استضافتها بالمعهد مجموعة صيرفي لخريف وشتاء ٢٠١٨، التي أطلقت عليها "طائر الهدهد"، المستوحاة من بلقيس ملكة سبأ، كما تشهد الأمسية عرضا للمجموعة الاستثنائية "دريفينج فورس" التي أطلقتها هنيدة قبل شهور احتفالا وتوثيقا لمشروع قانون السماح للمرأة السعودية بقيادة المركبات.
وتوصف هنيدة صيرفي بأنها رائدة خلاقة وبأنها تنتمي إلى جيل جديد من المصممين الشغوفين بالعالمية في الشرق الأوسط.
شكرا لقرائتكم خبر عن المصممة السعودية العالمية هنيدة صيرفي في ضيافة معهد رافلز بالرياض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .