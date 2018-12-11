المصممة السعودية العالمية هنيدة صيرفي في ضيافة معهد رافلز بالرياض

يستضيف معهد رافلز للتصميم في الرياض، الإثنين المقبل، المصممة السعودية العالمية هنيدة صيرفي، التي نجحت في تقديم أزياء معاصرة منبعها إلهام من الماضي وقصص صنعت الكثير من التغيير في ذهن حضارتنا.

وتقدم هنيدة خلال استضافتها بالمعهد مجموعة صيرفي لخريف وشتاء ٢٠١٨، التي أطلقت عليها "طائر الهدهد"، المستوحاة من بلقيس ملكة سبأ، كما تشهد الأمسية عرضا للمجموعة الاستثنائية "دريفينج فورس" التي أطلقتها هنيدة قبل شهور احتفالا وتوثيقا لمشروع قانون السماح للمرأة السعودية بقيادة المركبات.

وتوصف هنيدة صيرفي بأنها رائدة خلاقة وبأنها تنتمي إلى جيل جديد من المصممين الشغوفين بالعالمية في الشرق الأوسط.