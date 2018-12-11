وزير خارجية البحرين يشيد برئاسة خادم الحرمين للقمة الخليجية

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القمة الـ39 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبقت مسيرة المجلس على الخطى الصحيح.



وكتب وزير الخارجية البحريني في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" أن: "من حضر قمة مجلس التعاون أمس في الرياض أيقن بأن رئاسة خادم الحرمين الشريفين كانت محورية في إبقاء مسيرة المجلس على خطاها الصحيح ونهجها السليم".

وافتتح خادم الحرمين الشريفين، الأحد، القمة السنوية الـ39 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، أن إيران تواصل التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز إن ما تقوم به إيران "يتطلب منا العمل مع شركائنا من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة"، مضيفاً أن "النظام الإيراني يواصل سياساته العدائية بمساندة القوى المتطرفة والإرهابية".

كما تحدث العاهل السعودي عن أن مجلس التعاون الخليجي قام من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء لمواطني الخليج، مضيفاً: "حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي".