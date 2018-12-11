الرئيس اليمني يغادر أمريكا بعد استكمال فحوصاته الطبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي- أرشيفية
غادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بعد استكمال إجراء فحوصاته الطبية.
وقال سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن الرئيس عبدربه منصور غادر، ولاية كليفلاند التي مكث فيها منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت الرئاسة اليمنية أكدت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الرئيس هادي بصحة جيدة ويتابع بصورة يومية جميع مهامه وسير العمليات في جبهات القتال وجهود عقد مشاورات جديدة للسلام برعاية الأمم المتحدة.
وذكر عبدالله العليمي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، في تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، أن هادي "يجري فحوصات اعتيادية استكمالاً لفحوصات شهر سبتمبر في الولايات المتحدة، ولا صحة مطلقاً للأكاذيب التي ترددها بعض الأطراف" حول تدهور وضعه الصحي.
وكان هادي سبق أن أجرى فحوصات في أحد المستشفيات الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي.
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