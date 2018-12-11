دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تؤكد إضافات كروم تتوفر لاحقاً على متصفح Edge ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة مايكروسوفت رسمياً على جلب إضافات متصفح كروم قريباً لمتصفح Edge، لتتيح لمستخدمي المتصفح إختيارات أكثر في الإضافات المقدمة بنفس التجربة المميزة لمتصفح كروم.

بعد إنتشار العديد من التسريبات حول مستقبل متصفح عملاق البرمجيات، أكدت اليوم مايكروسوفت على دعم مستخدمي متصفح Edge بميزة تثبيت إضافات جوجل كروم مع الإصدار الجديد من المتصفح الذي يحاكي متصفح كروم.

ومن المقرر أن توفر إضافة كروم بعض المميزات مثل إمكانية حجب المحتوى الإعلاني، مع ميزة حماية خصوصية المستخدم مع التصفح الآمن، إلى جانب ميزة إدارة كلمات المرور من بين مميزات أخرى تقدم في الإضافات.

وقد قدمت مايكروسوفت بعض الإضافات بالفعل من خلال متصفح Edge، إلا أنها لا تحقق الإنتشار لدى مستخدمي المتصفح إذا تم مقارنتها بإضافات جوجل كروم حيث تعد إضافات Edge محدودة مقارنة.

ويعد هذا التغيير المرتقب خطوة هامة في مستقبل متصفح Edge، حيث دفعت الإضافات المحدودة في الماضي العديد من مستخدمي المتصفح إلى التبديل إلى متصفح كروم للحصول عى مميزات أكثر، حيث يمكن لهذا التغيير أن يقنع المستخدمين بالإلتزام بإستخدام متصفح Edge الإفتراضي على منصة ويندوز 10.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تؤكد إضافات كروم تتوفر لاحقاً على متصفح Edge ظهر على التقنية بلا حدود.