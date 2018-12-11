شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل الرئيس الصربى لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد بن زايد ، ولى عهد أبو ظبى ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، والذى يزور الإمارات العربية المتحدة حاليا .

وبحث الجانبان تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحديدا فى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنمية فى البلدين ، وتناول اللقاء الحديث عن بعض الموضوعات والأحداث الإقليمية فى ضوء التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

يذكر أن بن زايد قد أعرب عن سعادته بزيارة بابا الفاتيكان للإمارات فبراير المقبل، ووصفها بالزيارة التاريخية من أجل تعظيم فرص الحوار والتعايش بين الشعوب.