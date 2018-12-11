أهو المؤتمر الوطني الذي نعرف أم غيره؟!!!!

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الوطني ؛ نعاهد كل الدنيا علي نزاهة انتخابات 2020

صحيفة آخر لحظة .. الاحد 9 ديسمبر

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هل يضحك قارئ الخبر أعلاه أم يبكي ؟ يضحك علي مدي الاستخفاف الذي يتعامل به المؤتمر الوطني مع الناس ومستوي اللعب الذي يمارسه والخديعة التي درج عليها والناس صباح مساء يرونه يزداد بطرا ونفاقا وسوء تعامل معهم وعدم احترام لهم ثم يرجوهم أن يصدقونه ويقبلون قوله انه سيكون صادقا شفافا ويدير الانتخابات بأمانة.

ويبكي المواطن علي حال البلد وما وصلت إليه من وضع يجعل الكل يشفق عليها من التشتت والضياع والمصير المأساوي الذي يمكن أن تصل إليه – لا قدر الله – ان لم يرعو أهل الحكم عن غيهم و يرتدعوا عن باطلهم.

المؤتمر الوطني الذي يقدم هذه التعهدات أهو حزب جديد لا نعرفه أم هذا الذي ملأت سيرته الآفاق وازكمت رائحة فساده الانوف؟ وللناس الف شاهد ودليل علي أن الحزب للفساد والافساد يميل ، بل هو مركز التعدي علي المال العام والحقوق والحريات وهو يجمع السلطة والثروة في يده ويزور الانتخابات وكم مرة زورها ولانحتاج إلي إيراد دليل إذ تكفي حادثة خج الصناديق وحدها لبيان مدي الكذب والتزوير والغش الذي درج عليه الحزب ناهيك عن عشرات الشواهد والمواقف ثم يطلب منا أن نقبل قوله ونصدقه ،كيف ذلك ياتري ؟ هل نحن مغفلون لينطلي علينا هذا الكلام ؟ الحزب يعلم اننا لن نصدقه وأنه ليس اهلا للتصديق وسواء طال الزمن أم قصر فإنه زائل ان زور الانتخابات جهرة ومن غير حياء أو تفنن واخفي تجاوزاته وعمل علي سرقة الوطن فإنه يبقي ذات الحزب الكاذب اللا اخلاقي الغير مؤهل لينال رضا وقبول الناس.

دعونا من هرائكم وافعلوا ماشئتم وقولوا ماتريدون فلن تغيروا شيئا وسيبقي هذا الشعب علي رأيه فيكم إلي أن يخلصه الله منكم.