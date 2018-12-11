ربيع عبد العاطي: الحديث عن علاقات محتملة بين السودان وإسرائيل مجرد أماني يعبر عنها قادة الاحتلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو المكتب السياسي لحزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان ربيع عبد العاطي، أن الحديث عن علاقات محتملة بين السودان وإسرائيل، “هي مجرد أماني يعبر عنها قادة الاحتلال، وإلا فإنه لا توجد أي نقاط التقاء أو مصالح مشتركة بين السودان وإسرائيل أصلا”.

وقال عبد العاطي: “لقد سبق للطيران المدني السوداني أن نفى نفيا قاطعا أي امكانية لعلاقات محتملة مع رحلات الطيران المدني الإسرائيلي، لكن بعض مسؤولي دولة الاحتلال يكررون هذه الأخبار الزائفة المتصلة بتطبيع علاقاتهم مع السودان اصطيادا في المياه العكرة”.

وأضاف: “هناك محاولة لاستغلال حالة الاضطراب والحروب التي تعيشها بعض دولنا العربية للترويج لهذه الأخبار المضللة بهدف خلط الأوراق ليس إلا”.

وأكد عبد العاطي، :استحالة قيام أي علاقة من أي نوع بين السودان وإسرائيل”، وقال: “علاقة من هذا النوع تدخل في خانة المستحيل، ليس فقط لأننا نختلف مع دولة الاحتلال منهجا وعقيدة فكرا ومصالح، وإنما أيضا لأن أي علاقة من هذا النوع تضرنا أصلا”.

وجوابا على سؤال، عما إذا كانت الخرطوم وفي سياق سعيها لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي وضعتها عليها واشنطن، مبررا لإقامة علاقة مع إسرائيل، قال عبد العاطي: “مسألة تصنيفها ضمن خانة الدول الراعية للإرهاب وعلاقتنا بأمريكا شيء آخر تماما، فلدينا تجارب طويلة مع أمريكا ولا يسيل لعابنا لجزرة تقدمها لنا ولا نخشى من عصا ترفعها ضدنا”، على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحدث خلال محاضرة له أمس أمام مؤتمر السفراء الإسرائيليين في الخارج، تحدث نتنياهو عن “آفاق التطورات الواسعة للدبلوماسية الإسرائيلية”، وقال إن سلطنة عمان وافقت على السماح لشركة الطيران المدني الإسرائيلية “العال”، بالمرور في أجواء السلطنة في طريقها إلى دول آسيا، وأضاف: “سنطير قريباً فوق أجواء السودان”، في إشارة إلى وساطة وعده بها الرئيس التشادي إدريس ديبي لإقناع الخرطوم بفتح الأجواء أمام رحلات الطيران المدني الإسرائيلي إلى أمريكا الجنوبية.

عربي21