- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعرب وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، الثلاثاء، عن ترحيبه بتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاقات خلال مشاورات الدائرة بالسويد برعاية الأمم المتحدة.
وقال ظريف في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إن “إيران ترحب بالاتفاقات الأولية بين الأطراف اليمنية في ستوكهولم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وتؤيد بقوة استمرار المحادثات حتى يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية في جميع المجالات. حان الوقت لكي ينهي الغزاة الأجانب غاراتهم الجوية وجرائمهم ضد الإنسانية”.
وتبادل طرفا النزاع اليمني، الثلاثاء، لوائح تحمل أسماء نحو 15 ألف أسير تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء هو الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب لكن الوفد الحكومي استبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب ايراني بالاتفاقات الأولية بين الأطراف اليمنية بالسويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .