الاستعانة بالعربات الحكومية لخفض حدة أزمة المواصلات بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - المواصلات الخليج 365: وصفت محلية الخرطوم في السودان، أزمة المواصلات التي تضرب العاصمة بأنها “حادة”، وفي الصدد وجهت أصحاب المركبات الحكومية بالإسهام في خفض وتيرة الأزمة بنقل مواطني الولاية مجاناً. واجتاحت الخرطوم وبقية مدن الولايات مجدداً أزمة وقود حادة، خلّفت مشكلات كبيرة في قطاع النقل والمواصلات. ووجه تعميم صادر من معتمد محلية الخرطوم، محمد أحمد علي، أصحاب المركبات والدفارات الحكومية بنقل المواطنين مجاناً للإسهام في حل الأزمة الحادة في المواصلات لا سيما في مواقف المواصلات الرئيسة ضمن إحياء “سنة فضل الظهر”.

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