رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في دعم الأدوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى، استمرار الحكومة في دعم الأدوية في الموازنة الجديدة بأكثر من خمسة مليارات جنيه حتى تحدث أي زيادة في الأسعار.

وأعلن الصندوق القومي للإمدادات الطبية، استئناف شركات الأدوية التعامل معها بعد تخصيص بنك السودان مبلغ 10 ملايين يورو للأدوية الأسبوع الماضي إنفاذاً لتوجيه رئيس الوزراء.

ونفى الصندوق، في تعميم صحفي، أمس، وجود أي مهددات لاستمراريته، وقالت إن وزارة المالية مستمرة في دفع الدعم المقرر للأدوية.

وأكد الصندوق إيلاء رئيس الوزراء، الدواء عناية خاصة “ويتابع انسيابه وتوفره في البلاد بصورة لصيقة”.