عبدالواحد محمد نور يستولى على آلاف الدولارات أرسلت من إسرائيل لدعم حركته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت قيادات بارزة بحركة عبد الواحد محمد نور ، رئيس الحركة بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وتحويلها لمصلحته الشخصية، كانت إسرائيل تقوم بإرسالها شهرياً عبر مكتب الحركة هناك لدعم النشاط الميداني للحركة.

وقال إبراهيم آدم القيادي المنشق من الحركة إن مكتب الحركة بإسرائيل درج على إرسال مبلغ (10) آلاف دولار شهرياً لعبد الواحد بفرنسا إلا أن الدعم توقف في الفترة الأخيرة بعد أن تأكد أن تلك الأموال لاتصل لقوات الحركة بالميدان.

وكشف آدم عن توقف معظم نشاط المكاتب الخارجية للحركة عقب القرارات الأخيرة لعبدالواحد بحل كل المؤسسات التنظيمية.

smc