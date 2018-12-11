وخلال الفعالية سيعرض ممثلو 20 علامة تجارية وقطرية جديدة منتجاتهم، وسيطلعون ضيوف المعرض على الهدايا التذكارية المصنعة يدويا، والملابس والأزياء، والديكور، ومستحضرات التجميل والعطور الانتقائية التي جلبوها من قطر.

موسكو تستضيف معرضا خيريا قطريا

وسيتم إيلاء اهتمام خاص لقسم المأكولات، حيث ستعرض الأطباق التقليدية القطرية بكل أنواعها. ومن بين المشاركين مطعم "المنجب"، والذي يقدم ألذ الأطباق القطرية، كما سيتمكن الزوار من تجربة القهوة المخمّنة من أجود أنواع الحبوب في العالم. ومن بين المشاركين أيضا متجر لبيع التمور، التي تعتبر من أجود أنواع التمور ناهيك عن تغليفها الأنيق.

موسكو تستضيف معرضا خيريا قطريا

كذلك ستتاح الفرصة لضيوف المعرض لالتقاط صور تذكارية في صالة تم تجهيزها بمؤثرات بصرية وضوئية وتزيينها بالسجاد الشرقي، وإرسال بطاقات تهنئة إلى الأصدقاء والأقارب من مكتب بريد "Greet Qatar"، واختبار عطور أنتجتها شركات محلية، وكذلك تجربة الرسم بالحناء.

موسكو تستضيف معرضا خيريا قطريا

ويعد معرض "Meet Qatar" جزءًا من برنامج العام الثقافي لقطر وروسيا، والذي أقيم خلاله العديد من المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات والمناسبات المخصصة للتراث الثقافي للبلدين.

وفي إطار برنامج التعاون الثقافي بين البلدين، تم تنظيم أكثر من 30 فعالية لإظهار القيم التي تتشارك فيها روسيا وقطر: التنمية والتطلع للمستقبل مع الحفاظ على احترام التقاليد الوطنية.