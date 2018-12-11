"سي إن إن" تمنح لقب "بطل العام" لطبيب يعالج الأطفال مجانا

أهدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الطبيب ريكاردو بون تشونج، لقب "بطل العام" في 2018، لجهوده في معالجة المرضى مجانا وعنايته بعائلاتهم.

وأوضحت الشبكة أن "الطبيب عالج العديد من الأطفال الذين سافروا مع ذويهم من المناطق النائية إلى عاصمة بيرو ليما؛ سعيا للعلاج"، ولفتت إلى أن تلك الرحلة تكون خطيرة في أغلب الأحيان لأنهم يعبرون جبالا وأنهارا وطرقا غير ممهدة أو آمنة.

وأضافت: "كما أنهم عند بلوغ ليما لا يستريحون، إذ لا يستطيع أغلبهم تحمل تكلفة البقاء في فندق لمدة طويلة، ويجبرون على النوم على الأرض في المستشفى"، مشيرة إلى قول الطبيب إنه "لم يستطع تحمل رؤية العائلات وهم نائمون على الأرض، لذلك قرر أن يتخذ خطوة حيال ذلك".

ووفقا للشبكة، قدم بون تشونج، من بيرو، للأطفال المرضى وعائلاتهم إقامة وطعاما ودعما مجانيا عندما كانوا في ليما.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن الطبيب تلقى جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي لتنمية أعماله الخيرية، بجانب تصدره قائمة "أبطال العام" التي تتضمن 10 أفراد، يتلقى كل منهم 10 آلاف دولار، مضيفة أن الجائزة تمنح لمن يفوز بتصويت يجرى عبر موقعها الإلكتروني.